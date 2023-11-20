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06:30, 20 ноября 2023Наука и техника

Мутация в мозге увеличила риск болезни Альцгеймера

GLIA: мутация в мозге увеличила риск болезни Альцгеймера в три раза

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Команда специалистов из Массачусетского технологического института (США) обнаружила, что мутация в иммунных клетках мозга увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в три раза. Результаты работы опубликованы в журнале GLIA.

В ходе исследования авторы сосредоточились на микроглии — иммунных клетках мозга, которые удаляют клеточный «мусор», например, остатки миелиновых и бета-амилоидных бляшек. Оказалось, что мутация TREM2 R47H/+ в белке TREM2 может вызывать нарушение работы микроглии. В частности, микроглия с мутацией хуже реагирует на повреждение нейронов и менее продуктивно удаляет клеточный мусор, включая белок бета-амилоид, приводящий к болезни Альцгеймера.

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Эксперименты на мышах, которым ввели в мозг человеческую микроглию с мутацией TREM2, показали значительные изменения в связях синапсов между нейронами, что может вызвать нарушения памяти. В последующих испытаниях на клеточных культурах микроглии человека ученые определили, как мутации влияют на экспрессию генов различных клеточных линий. Анализ показал, что в микроглии с мутацией увеличилась экспрессия генов, связанных с воспалением и иммунными реакциями.

Открытие может лечь в основу новых направлений профилактики и лечения нейродегенеративного заболевания, связанного с мутацией TREM2 R47H/+.

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      Елена Апазиди
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