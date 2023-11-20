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21:02, 20 ноября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Женщины и мужчины рассказали на форуме Reddit о главных ошибках, которые они совершали во время секса. Курьезы в постели они перечислили в разделе AskReddit.

Одним из самых популярных комментариев стало признание мужчины, который случайно причинил себе боль во время секса, хотя не хотел делать этого.

Я хотел сильно шлепнуть ее, когда партнерша была наверху в позе наездницы, но сделал это, когда она поднялась, и шлепнул себя по мошонке

OhAcesпользователь Reddit

Некоторые пользователи признались, что их иногда смешит, когда партнер начинает использовать в постели непривычные для них обращения. При этом они отметили, что их реакция расстраивает партнера.

Парень вдруг сказал: «Как ты чувствуешь себя с папочкой?» И я взорвалась от смеха

MMcC98xпользовательница Reddit
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Некоторые рассказали о разочаровании, которое постигло их, когда романтическая картинка столкнулась с действительностью.

Я рассказал своей подруге, что мечтаю о сексе на пляже. Она захотела исполнить мою мечту, и мы отправились в отель с пляжем, встали пораньше, нашли уединенное местечко. Все провернули и... нас с ног до головы искусали блохи

shaka_suluпользователь Reddit

Ранее женщины рассказали на форуме Reddit о сексуальных фантазиях, которые они предпочитают держать в секрете от мужей. Одна из женщин призналась, что хочет смотреть, как ее муж мастурбирует.

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      Александра Лисица
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