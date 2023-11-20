На границе с Румынией задержали россиянина

В Молдавии на границе с Румынией задержали разыскиваемого в РФ россиянина

В Молдавии на границе с Румынией пограничники задержали разыскиваемого в РФ гражданина России. Об этом сообщают в молдавской Пограничной службе.

Отмечается, что задержанный 48-летний россиянин находится в международном розыске. Он планировал пересечь молдавско-румынскую границу и попасть в Европейский союз. «В настоящее время мужчина находится под арестом и остается в распоряжении судебных органов с целью экстрадиции в страну происхождения», — уточнили в ведомстве.

В сентябре сообщалось о задержании в Перу гражданина России Артема Сафонова, который бежал туда после начала специальной военной операции. Как заявил полковник перуанской полиции Хавьер Инфанте, Сафонов был задержан по обвинению в торговле марихуаной. Ему также вменяют ограбление и организацию банды «Русские из Сан-Хуана», в которой он был единственным русским.