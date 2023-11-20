На Украине «Нацкорпус» заблокировал входы в больницу с избитыми верующими

В Черкассах «Нацкорпус» заблокировал вход в больницу с избитыми священниками УПЦ

На Украине представители партии «Нацкорпус» заблокировали входы в больницу, куда медики доставили избитых священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом религиозная организация сообщила в Telegram.

По словам очевидцев, люди в военной форме перекрыли все входы и выходы из третьей городской больницы в городе Черкассы. Ранее в медицинское учреждение доставили верующих УПЦ, избитых в ходе захвата монастыря Рождества Богородицы 20 ноября.

«Они не пускают в помещение даже врачей», — заявляют представители УПЦ.

Ранее в ООН заявили об отсутствии должного расследования инцидентов против УПЦ. С февраля 2022 года организацией на Украине было задокументировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев с угрозами, возникавших из-за спора между представителями разных религиозных сообществ.