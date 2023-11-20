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14:19, 20 ноября 2023Бывший СССР

На Украине «Нацкорпус» заблокировал входы в больницу с избитыми верующими

В Черкассах «Нацкорпус» заблокировал вход в больницу с избитыми священниками УПЦ

Кадр: Telegram-канал Украинской православной церкви

На Украине представители партии «Нацкорпус» заблокировали входы в больницу, куда медики доставили избитых священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом религиозная организация сообщила в Telegram.

По словам очевидцев, люди в военной форме перекрыли все входы и выходы из третьей городской больницы в городе Черкассы. Ранее в медицинское учреждение доставили верующих УПЦ, избитых в ходе захвата монастыря Рождества Богородицы 20 ноября.

«Они не пускают в помещение даже врачей», — заявляют представители УПЦ.

Ранее в ООН заявили об отсутствии должного расследования инцидентов против УПЦ. С февраля 2022 года организацией на Украине было задокументировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев с угрозами, возникавших из-за спора между представителями разных религиозных сообществ.

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      Александр Курбатов
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