На Украине заявили об охлаждении отношений с незападными странами

Подоляк заявил об охлаждении отношений Киева с незападными странами

У Киева охладились отношения со многими незападными странами. Об этом британской газете The Guardian заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, это «затруднило создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе против России».

Журналисты издания полагают, что решение Зеленского поддержать жесткую произраильскую позицию США подорвало стремление Украины к расширению альянсов на Ближнем Востоке и в других регионах за пределами Запада.

Ранее Подоляк сообщил, что конфликт между Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным невозможен. Причиной этому он называет прямое подчинение главкома президенту республики.

Подоляк также выразил сомнение в том, что Украина сможет противостоять России в долгосрочной перспективе. Он утверждает, что успехи ВСУ зависят от соотношения ресурсов и оружия у сторон, а также сроков, когда это оружие можно начать использовать на поле боя.