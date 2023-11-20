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15:12, 20 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве конфликт Зеленского с Залужным назвали невозможным по определению

Подоляк: конфликт Зеленского с Залужным невозможен по определению
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Daina Le Lardic / European Union / Reuters

Конфликт Владимира Зеленского с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным невозможен. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

«Зеленский является его непосредственным начальником, конфликта не может быть по определению», — сказал советник.

Ранее издание Washington Post назвало конфликт Зеленского и Залужного нарастающим и предсказало, что в будущем они могут оказаться политическими соперниками.

В конце октября британская газета The Times сообщила, что украинский лидер и Залужный разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления. По данным издания, главком ВСУ предлагает сохранить имеющуюся территорию и готовиться к боям в следующем году.

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