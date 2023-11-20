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21:56, 20 ноября 2023Мир

Глава МИД Великобритании заявил о планах Украины накормить весь мир

Кэмерон: Украина продолжит экспорт продовольствия, чтобы накормить весь мир

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал, что Украина планирует продолжить осуществлять экспорт продовольствия по морю для того, чтобы накормить весь мир, сообщает ТАСС.

По его словам, новый механизм, который объединил британских страховых брокеров и украинское правительство, помог вновь сделать страхование экспортирующих продовольствие судов доступным.

«Сигнал послан — суда отправляются, зерно экспортируется, Украина позволит накормить нас всех», — заявил глава британского МИД.

Он также обрушился с критикой на Россию, обвинив ее в попытках помешать Киеву осуществлять поставки продовольствия в другие страны.

Ранее источники рассказали, что балкер Georgia S, идущий под флагом Либерии с грузом пшеницы, вышел из порта Южный в Одесской области и, находясь в открытом море, получил повреждения. По данным источника в украинском правительстве, балкер мог наткнуться на плавучую мину.

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      Марина Совина
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