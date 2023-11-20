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23:00, 20 ноября 2023Бывший СССР

На Украине назвали приоритетом вступление страны в НАТО

Глава Минобороны Украины Умеров назвал натофикацию страны одним из приоритетов
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином в Киеве напомнил, что власти страны сделали выбор в пользу вступления в НАТО. Об этом министр написал в социальной сети X.

Умеров назвал «натофикацию» Украины одним из приоритетов Минобороны страны. Он подчеркнул, что Киев выбрал свой путь — стать членом НАТО.

Министр добавил, что обсудил с Остином «текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать».

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал взять Украину в альянс в новых границах. Расмуссен обсудил этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к саммиту НАТО, прошедшему в июле в Вильнюсе.

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      Марина Совина
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