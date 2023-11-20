На Украине назвали приоритетом вступление страны в НАТО
Глава Минобороны Украины Умеров назвал натофикацию страны одним из приоритетов
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином в Киеве напомнил, что власти страны сделали выбор в пользу вступления в НАТО. Об этом министр написал в социальной сети X.
Умеров назвал «натофикацию» Украины одним из приоритетов Минобороны страны. Он подчеркнул, что Киев выбрал свой путь — стать членом НАТО.
Министр добавил, что обсудил с Остином «текущие и будущие возможности Украины на поле боя и то, как США и союзники могут помочь их реализовать».
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал взять Украину в альянс в новых границах. Расмуссен обсудил этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к саммиту НАТО, прошедшему в июле в Вильнюсе.