Пробки на занесенном снегом «Верхнем Ларсе» попали на видео

В России на КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка из-за снегопада

В России на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Верхний Ларс» образовалась пробка из-за непогоды. Занесенная снегом российско-грузинская граница попала на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пропускной пункт перекрыт с двух сторон в течение суток из-за сильных осадков и опасности схода лавин. На кадрах видно, как машины выстроились на дороге и у обочины в ожидании разрешения на проезд. Автор видео прокомментировал происходящее, заметив, что снегоуборочные машины не могут проехать к КПП. Он предположил, что всех водителей попросят развернуться, чтобы уступить дорогу технике.

Ранее сообщалось, что количество полос для автомобилей на пропускном пункте «Верхний Ларс» на границе России и Грузии увеличилось до 39. Расширение перехода на три полосы должно решить проблему с прохождением пунктов погранконтроля с обеих сторон.