Путин вспомнил об обсуждениях переноса столицы Чечни

Путин рассказал, что когда-то обсуждался вопрос переноса столицы Чечни

Президент России Владимир Путин рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что об этом глава государства заявил, обращаясь к главе республики Рамзану Кадырову на церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти все до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал он.

Помимо того, президент России современный Грозный «совершенно замечательным городом».

В 2022 году Путин заявил, что в России ведутся разговоры о переносе столицы, но в этом нет необходимости. «У нас переносили когда-то столицу, и неоднократно это было в истории российского государства. Исторически и ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой», — сказал Путин.