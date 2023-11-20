Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня

Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня и достиг 24 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Иомиури».

Уровень неодобрения составил 62 процента. По данным исследователей, недовольство экономическими мерами правительства и последовательные отставки ведущих политиков ускорили падение рейтингов.

Отмечается, что 62 процента респондентов хотят видеть премьер-министра Японии Фумио Кисиды на посту только до окончания срока полномочий, 33 процента ожидают его немедленной замены и лишь 11 процентов хотели бы видеть его в роли лидера страны «как можно дольше».

В августе сообщалось, что глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Есихидэ Есида допустил, что в ближайшем будущем рядом со страной может произойти конфликт, масштабы которого схожи с тем, который в настоящее время происходит на Украине. По его словам, Токио начало подготовку к такому развитию событий.