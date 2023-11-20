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18:43, 20 ноября 2023Бывший СССР

Россия закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии

МИД России: Москва закрыла въезд в страну ряду официальных лиц Молдавии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва закрыла въезд в Россию ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия против русскоязычных СМИ. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.

Российское ведомство выразило решительный протест чрезвычайному и полномочному послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в связи с «продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам».

В качестве ассиметричной меры Москва закрыла въезд в страну нескольким официальным лицам республики. Имена персон нон-грата не уточняются.

В октябре стало известно, что в Молдавии был заблокирован доступ более чем к 30 сайтам российских СМИ. В список запрещенных ресурсов попали ТАСС, «Интерфакс», «Ведомости», «Лента.ру», KP.RU, «Известия» и другие.

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