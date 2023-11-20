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14:30, 20 ноября 2023Забота о себе

Россиян предупредили о провоцирующем болезнь Альцгеймера факторе

Психолог Наумова: одиночество может привести к болезни Альцгеймера и раку

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Одиночество может опосредованно привести к развитию тяжелых заболеваний, предупредила психолог Наталья Наумова. О его опасности она рассказала россиянам в беседе с News.ru.

Наумова объяснила, что одиночество ведет к падению самооценки и негативным эмоциям. «Страдает сердечно-сосудистая система, ухудшается работа мозга, из-за того, что человек много думает и переживает, происходит напряжение в шейно-плечевом поясе. Человек хуже концентрируется, становится менее внимательным, ухудшается память», — рассказала она, добавив, что этот фактор может даже провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Кроме того, предупредила психолог, из-за одиночества человек может начать нервничать и злоупотреблять вредной пищей и алкоголем. Это, в свою очередь, может спровоцировать ожирение, кожные высыпания, ухудшение сна и даже рак.

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      Александра Лисица
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