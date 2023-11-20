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10:26, 20 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы справиться с тревогой

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Первый и самый важный шаг в борьбе с тревогой — принятие проблемы, рассказала психотерапевт Татьяна Мелех. В комментарии для «Ленты.ру» она назвала россиянам способы справиться с этим неприятным чувством.

По словам психотерапевта, понимание, что начался приступ тревожности, помогает сделать его менее пугающим. Для снятия напряжения следует найти тихое место и сделать медленный, глубокий вдох. «Вдохните на счет четыре, задержите дыхание, а затем медленно выдохните. Глубокое дыхание посылает в мозг сигнал о необходимости успокоиться», — прокомментировала она.

Также собеседница «Ленты.ру» обратила внимание, что в борьбе с тревожностью помогает здоровый образ жизни, например, ограничение потребления кофеина и сахара и замена их травяными чаями и фруктами.

Достаточный сон, сбалансированное питание, отказ от алкоголя и физическая нагрузка также помогут справиться с тревогой. Это не означает, что вы должны быть идеальны, но небольшие последовательные, даже малые изменения могут привести к большим результатам

Татьяна Мелехпсихотерапевт

В силу профессиональных обстоятельств многие люди должны всегда быть на связи, и подобный образ жизни усложняет и перегружает психику, продолжила Мелех. В этом случае дать передышку сознанию могут установление четких границ, например, определение рабочего времени или ограничение времени пребывания в социальных сетях, считает она.

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Еще один ключевой момент в борьбе с тревожностью — изменение образа мышления. Нужно перестать сосредотачиваться на негативных мыслях и концентрироваться на позитивных моментах жизни, призвала психотерапевт. «Установка приоритетов поможет избежать перегрузки информацией или задачами. Лучше разделить дела на важные и не очень и сосредоточиться на главном, не позволяя тревоге захватить вас. При этом, если тревога кажется неуправляемой, то лучше обратиться за профессиональной помощью», — резюмировала специалистка.

Ранее психотерапевт Кэролайн Рубинштейн назвала распространенную привычку признаком психических расстройств. Ей оказалась излишняя болтливость.

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      Вера Владзиевская
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