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09:59, 20 ноября 2023Россия

Россияне избили и обматерили зашедшего в автобус темнокожего и попали на видео

В Твери мужчины избили и обматерили зашедшего в автобус темнокожего

В Твери мужчины избили и обматерили темнокожего молодого человека, зашедшего в автобус. Действия россиян попали на видео, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Тверь. Происшествия».

На представленном видеоролике видно, как компания пассажиров провоцирует на конфликт выходца из Африки. Один из горожан пытается оттащить одного из нападавших, в итоге в потасовку втягивают и его.

Позже выяснилось, что темнокожему молодому человеку после стычки понадобилась помощь врачей. Тверские сотрудники полиции организовали проверку. Нападавших на иностранца объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что в темнокожий мужчина избил москвича на детской площадке после ссоры их детей.

Медики диагностировали пострадавшему перелом носа, гематомы и травму глаза. Житель столицы подал заявление в полицию. Сразу после драки нападавший скрылся, однако затем вернулся, и его отвезли в отделение.

До этого в Калининграде иностранец хотел познакомиться с 41-летней женщиной, но ударил ее по лицу после отказа.

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      Анна Щербакова
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