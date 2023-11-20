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07:36, 20 ноября 2023Путешествия

Россиянин описал автопутешествие по Грузии фразой «дороги на троечку»

Фото: Леван Авлабрели / Sputnik / РИА Новости

Россиянин отправился в автопутешествие по Грузии и пожаловался на дорогой бензин. Своими впечатлениями он поделился с изданием «Тонкости туризма».

Путешественник по имени Владимир рассказал, что проехал по Грузии на арендованной машине. «Дороги в целом на троечку: где-то хорошие, где-то так себе, где-то вообще грунтовка», — такой фразой описал читатель портала свой опыт.

Владимир отметил, что у местных водителей есть свой внутренний свод правил, которому они следуют. По его словам, иногда он терялся в хаосе машин, но старался не реагировать на недовольство других участников движения. Также турист обратил внимание на высокую стоимость топлива.

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В целом же россиянин остался доволен путешествием. «Поездка получилась супер. Впечатлений море, фоток — терабайты, сувениров — чемоданы. Хотим в Грузию еще», — заключил он.

Ранее российские турагенты заявили о тысячекратном росте спроса на туры в Грузию зимой. Причиной стал запуск прямого авиасообщения в Тбилиси и Кутаиси не только из Москвы и Сочи, но и из других городов России. Например, из Екатеринбурга и Челябинска.

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      Мария Борисова
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