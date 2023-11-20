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17:26, 20 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин поспорил с кондуктором и покалечил ребенка

В Краснодаре осудят мужчину, разбившего окно в трамвае и покалечившего девочку

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Краснодаре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, бросившего в окно трамвая стеклянную бутылку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время следствия обвиняемый вину признал, в содеянном раскаялся и сотрудничал со следствием.

Вечером 15 июля фигурант поспорил с кондуктором трамвая. После чего мужчина вышел из транспорта и кинул в него стеклянную бутылку. В результате разбилось окно, рядом с которым была шестилетняя девочка. Она получила рану головы и лица и была госпитализирована.

Ранее житель Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) разбил машину Toyota начальника из-за маленькой зарплаты.

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