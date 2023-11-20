Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:02, 20 ноября 2023Забота о себе

Секс-коуч предупредила об опасной игре в постели

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Нельзя использовать удушение во время секса, если партнер не давал на это согласие, убеждена писательница, секс-коуч Дейдре Сандерс. Об опасной игре в постели она предупредила, отвечая на вопрос читательницы The Sun.

За советом к Сандерс обратилась молодая женщина, которая из-за неудачных свиданий разочаровалась в возможности найти любовь. Девушка пожаловалась, что молодые люди, с которыми она встречалась, исчезали без объяснения причины, манипулировали и задавали неуместные вопросы о групповом сексе и фетишах. «Последний парень казался замечательным, но в первый раз, когда мы занимались сексом, он схватил меня за горло и начал душить. Я была шокирована, но он отмахнулся и заявил, что всем девушкам это нравится», — вспомнила неудачный опыт читательница.

Сандерс в ответ на письмо указала, что не бывает безопасного для здоровья удушения, так как партнер может не рассчитать силу и перестараться с нажимом. «Если мужчина не понимает, что в таких вопросах нужно согласие партнерши, то о нем не стоит даже говорить», — уверена Сандерс.

Материалы по теме:
«Это похоже на рай» Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
«Это похоже на рай»Как появилась БДСМ-атрибутика и почему одежда фетишистов стала главным модным трендом года?
1 декабря 2021
Раздутая красота Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Раздутая красотаЗачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
17 декабря 2019
«Первые трусы я украл у жены друга» Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
«Первые трусы я украл у жены друга»Россияне тратят миллионы на покупку грязного белья. Как устроен рынок фетишизма?
15 августа 2022

Кроме того, коуч посоветовала читательнице на время прекратить активные поиски отношений и удалить приложение для знакомств. Она объяснила, что на таких сайтах люди привыкают к большому количеству потенциальных партнеров и относятся к ним потребительски. «Займитесь собой, запишитесь в какой-нибудь клуб по интересам, найдите новое увлечение и друзей. Не ищите любовь, часто она возникает там, где есть дружба и общие интересы», — заключила Сандерс.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет мужчине, который завел любовницу-доминатрикс и начал страдать от угрызений совести. По мнению коуча, необычное сексуальное влечение мужчины не оправдывает его измену жене.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев

      В России пиратов начнут блокировать за ЛГБТ-пропаганду в видеоконтенте

      Эвакуированный из Газы россиянин назвал безопасный коридор «дорогой смерти»

      Секс-коуч предупредила об опасной игре в постели

      Медсестра занялась сексом с психически больным пациентом

      Россия доставит в Газу дополнительные 27 тонн гуманитарной помощи

      В Аргентине заявили о планах разорвать связи с Китаем и Бразилией

      Стало известно о давлении на гендиректора соцсети Х

      В США увидели зловещую деталь на видео с украинским танком

      В Аргентине исключили вступление страны в БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости