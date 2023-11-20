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17:54, 20 ноября 2023Мир

Советник Байдена поехал в Израиль для предотвращения войны с Ливаном

Axios: советник Байдена прибыл в Израиль для предотвращения войны с Ливаном
Джо Байден и Амос Хохштейн

Джо Байден и Амос Хохштейн. Фото: Alex Wong / Getty Images

Старший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн прибыл 20 ноября в Израиль для переговоров с высокопоставленными чиновниками ради предотвращения возможной войны еврейского государства с Ливаном. Об этом изданию Axios сообщили неназванные американские и израильские чиновники.

Ожидается, что Хохштейн встретится с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом, начальником штаба армии (ЦАХАЛ) Герци Халевиминистром и еще двумя высокопоставленными чиновниками из числа силовиков.

По данным Axios, причиной стало растущее беспокойство в Белом доме по поводу того, что военные действия Израиля в Ливане могут привести к войне между странами. В администрации Байдена обеспокоены тем, что Израиль пытается спровоцировать движение «Хезболла» и создать предлог для более широкой войны в Ливане, которая еще больше втянет США и другие страны в конфликт.

Отмечается, что Хохштейн прибыл в Израиль после очередного дня эскалации перестрелок между «Хезболлой» и ЦАХАЛ на границе, сопровождавшихся бомбардировками со стороны боевиков в Ливане и авиаударами израильских воздушных сил.

Ранее Хохштейн заявил, что арабские страны не готовы и не будут использовать нефть в качестве энергетического оружия, как это происходило в прошлом.

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      Антон Похиляк
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