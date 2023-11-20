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17:26, 20 ноября 2023Экономика

Советник Байдена заявил о нежелании арабских стран использовать нефть как оружие

Советник Байдена Хохштейн: арабские страны не будут применять нефть как оружие
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Martin Meissner / Reuters

Арабские страны не готовы и не будут использовать нефть в качестве энергетического оружия, как это происходило в прошлом. Об этом заявил старший советник президента США Джо Байдена по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн интервью для Financial Times (FT).

Он указал, что «в настоящее время в мире продолжаются две войны, в одну их которых вовлечен третий по величине производитель нефти (Россия), а в рамках другой на Ближнем Востоке ракеты летают рядом с месторождениями». И несмотря на это цены находятся недалеко от нижней точки с начала года.

Такое развитие событий, указал американский чиновник, доказывает, что США достаточно хорошо справляются с текущим положением дел, но не могут успокоиться, потому что ситуация развивается.

Хохштейн подчеркнул, что уровень сотрудничества США со странами Персидского залива, в том числе с Саудовской Аравией, достаточно высок, как и координация между производителями и потребителями нефти.

Brent от TradingView

Вместе с тем издание отмечает, что падение стоимости нефти ниже 80 долларов за баррель напрягает руководство Саудовской Аравии. Ожидается, что в рамках очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в 26 ноября, Эр-Рияд объявит о продлении добровольного сокращения добычи нефти на миллион баррелей в сутки.

Вместе с тем не исключено, что стороны будут обсуждать дополнительное снижение поставок на мировой рынок еще на миллион баррелей.

Источники FT, близкие к руководству Саудовской Аравии, утверждают, что какое бы решение ни было принято, объяснять его будут желанием сохранить стабильность на мировом рынке. Операция Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС останется на втором плане.

В начале недели стоимость сорта Brent, падавшая в четверг, 16 ноября, ниже 77 долларов за баррель, вновь превышает 82 доллара. Высокая волатильность определяется противоречивой информацией, поступающей из разных источников. Неожиданное увеличение сырой нефти запасов в США поставило под вопрос реальный уровень предложения, однако рынок по-прежнему опасается непредсказуемой реакции Саудовской Аравии.

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      Платон Щукин
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