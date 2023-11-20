Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде. За что наказали прославленную гимнастку?

Советской олимпийской чемпионке Саади пожизненно запретили тренировать в Канаде

Двукратной олимпийской чемпионке Эльвире Саади пожизненно запретили тренировать в Канаде. Об этом сообщил адвокат Эмир Краун в соцсети X.

Краун опубликовал фрагмент решения Федерации гимнастики Канады (Gymnastics Canada). В нем обозначено, что 71-летняя Саади лишена членства в организации и любых ее региональных отделениях на десять лет. Отстранение включает в себя запрет на любую деятельность, связанную с федерацией, включая тренерство, судейство, постановку программ, волонтерство и административную деятельность.

Отмечается, что после окончания отстранения Саади сможет заняться подготовкой тренеров. При этом ей нельзя будет иметь прямых контактов со спортсменами, а также заниматься тренерской, судейской и административной деятельностью.

Фото: Игорь Уткин / РИА Новости

В 2020 году на Саади стали жаловаться родители гимнасток

Саади отстранили от работы тренером в 2020 году до завершения расследования. Тогда на нее стали приходить жалобы от родителей гимнасток.

Саади обвиняли в нанесении физического вреда, психологическом насилии над спортсменами, неправомерном поведении и злоупотреблении полномочиями

Саади начала тренировать в Канаде в 1991 году

Уроженка Ташкента начала тренерскую деятельность в московском клубе «Динамо» в 1976 году. В 1991 году она переехала в Канаду, где продолжила готовить спортсменов. В зале Cambridge Kips советская чемпионка занималась с канадскими олимпийцами Ивонн Тоусек и Кристал Гилмор.

В 1996-м и 2004-м Федерация гимнастики Канады признавала Саади тренером года

В 2011 году Саади открыла собственный клуб Dynamo Gymnastics в Кембридже. Там тренер работала с Викторией Мурс и Мэдлин Гардинер, которые входили в состав сборной Канады на Олимпийских играх-2012.

Фото: Р.Шамсутдинова / ТАСС

Саади дважды выигрывала Олимпийские игры в составе сборной СССР

Саади завоевала золото в командном многоборье на Олимпийских играх 1972-го и 1976-го в составе сборной СССР. В 1974 году она стала чемпионкой мира в команде, а также завоевала бронзу в вольных упражнениях.

На чемпионатах СССР Саади завоевала десять медалей разного достоинства. В 1972-м она стала лучшей на бревне и в вольных упражнениях. Спустя год гимнастка стала абсолютной чемпионкой страны, а также завоевала золото на бревне и серебро в вольных упражнениях. Позднее она получила еще три серебра и бронзу на этих снарядах и добавила к ним бронзу на брусьях.