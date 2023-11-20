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04:30, 20 ноября 2023Наука и техника

Обнаружена необычная вспышка новой звезды

arXiv: в созвездии Лисички обнаружили необычную вспышку новой

Фото: Unsplash

Международная группа астрономов наблюдала необычную вспышку новой звезды (или просто новой) в созвездии Лисички. Результаты исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, раскрыли природу этого необычного взрыва.

Классическая новая представляет собой звезду, испытывающую быстрый рост оптической яркости, за которым следует медленное снижение. Однако некоторые новые демонстрируют более сложное поведение, чем стандартная картина «быстрый рост — плавный спад».

Новая Лисички 2021 (или сокращенно V606 Vul) является вспышкой, отклоняющейся от традиционной модели. V606 Vul была обнаружена 16 июля 2021 года, за девять дней до начала наблюдений с помощью космического телескопа TESS.

Кривая блеска показала, что новая достигла максимальной яркости во время своего второго пика, который произошел через 64 ​​дня после извержения. На кривой блеска были обнаружены периодические изменения с периодом примерно 3,06 часа и амплитудой примерно 0,01 звездной величины и мини-вспышки с амплитудой до 0,5 звездной величины. Они появлялись в случайные моменты времени и исчезли, когда новая достигла максимальной яркости.

Астрономы предполагают, что эти изменения являются результатом азимутальной асимметрии фотосферы, окружающей двойную систему. Однако они не исключают и других объяснений, например азимутальной асимметрии температуры фотосферы.

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      Александр Еникеев
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