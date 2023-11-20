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14:06, 20 ноября 2023Путешествия

Туристы заблудились в национальном парке Красноярска во время штормового ветра

Двое туристов заблудились в нацпарке «Красноярские Столбы» из-за ветра

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Двое туристов заблудились в национальном парке «Красноярские столбы» в Красноярском крае во время штормового ветра. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на КГКУ «Спасатель».

Путешественники сбились с пути в районе скалы Перья в воскресенье, 19 ноября, из-за неблагоприятных погодных условий. На помощь пропавшим россиянам выехали местные спасатели.

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Поисковые работы длились более часа. Сотрудникам спасательной службы удалось найти туристов невредимыми и вывести их нацпарка.

Ранее в ноябре турист из Китая заблудился на горе Эльбрус на высоте около 4000 метров. Вечером 15 ноября в ведомство поступила информация, что иностранный турист 2002 года рождения потерялся в районе базы «Приют-11». Житель КНР сам вышел на связь со спасателями и попросил о помощи.

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      Фариза Бацазова
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