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16:22, 20 ноября 2023Россия

В Госдуме рассказали о состоявшемся обмене телами военных с Украиной

Депутат Госдумы Саралиев: Минобороны возвратило 80 тел российских военнослужащих

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об этом депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев сообщил РБК.

В результате состоявшегося обмена Минобороны добилось возвращения в Россию тел 80 военнослужащих, уточнил он.

Факт обмена подтвердили и на Украине, заявив о передаче российской стороной 94 тел бойцов Вооруженных сил Украины. Там же добавили, что обмен прошел при содействии представителей Международного комитета Красного Креста.

В начале октября Россия и Украина также обменялись телами военнослужащих. Тогда российская сторона выдала Украине тела 64 солдат ВСУ и забрала 60 лет бойцов Вооруженных сил России.

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      Алан Босиков
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