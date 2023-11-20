В Госдуме рассказали о состоявшемся обмене телами военных с Украиной

Депутат Госдумы Саралиев: Минобороны возвратило 80 тел российских военнослужащих

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Об этом депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев сообщил РБК.

В результате состоявшегося обмена Минобороны добилось возвращения в Россию тел 80 военнослужащих, уточнил он.

Факт обмена подтвердили и на Украине, заявив о передаче российской стороной 94 тел бойцов Вооруженных сил Украины. Там же добавили, что обмен прошел при содействии представителей Международного комитета Красного Креста.

В начале октября Россия и Украина также обменялись телами военнослужащих. Тогда российская сторона выдала Украине тела 64 солдат ВСУ и забрала 60 лет бойцов Вооруженных сил России.