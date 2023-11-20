В МИД России оценили возможность нормализовать отношения с Британией

Беляев: возможности нормализовать отношения России с Британией сейчас нет

Возможности нормализовать российско-британские отношения сейчас нет, они переживают один из самых глубоких кризисов за всю историю. Такую оценку в интервью РИА Новости дал директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

По словам дипломата, «виной тому реализуемый на протяжении многих лет правительством консерваторов последовательный курс на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества».

Беляев отметил, что «британские инсинуацию вокруг "дела Александра Литвиненко" и провокацию с "отравлением" Скрипалей». Также Лондон продолжает курс на всестороннюю поддержку Киева, развернул масштабную информационную кампанию с попытками дискредитации России и ее изоляции на международной арене и продолжает наращивать санкционное давление.

«Очевидно, что Лондон намерен и далее придерживаться конфронтационной модели поведения в двусторонних делах», — резюмировал Беляев, напомнив, что в опубликованном британским правительством в марте 2023 года обновленном внешнеполитическом обзоре Россия по-прежнему значится как «наиболее острая угроза безопасности Великобритании».

Ранее Сергей Беляев пообещал, что за любыми недружественными шагами Великобритании в адрес России в визовом вопросе последует немедленный зеркальный ответ Москвы.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство по дипломатическим каналам выразит демарш Великобритании из-за подготовки там диверсионных групп с Украины.