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17:53, 20 ноября 2023Моя страна

В Тульской области запустят проекты для популяризации народных ремесел

В Туле до конца 2023 года появится студия ремесел «Мастрота»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Тульской области в ближайшее время запустят несколько молодежных культурных проектов для популяризации народных ремесел. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Так, в частности, министр культуры региона Татьяна Рыбкина заявила, что до конца 2023 года на базе Школы креативных индустрий появится студия ремесел «Мастрота».

Глава ведомства отметила, что школьники смогут познакомиться с историей декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, овладеть мастерством создания эстетических и высококачественных уникальных предметов и изделий, изучить технологии и техники их исполнения, а также научиться художественному конструированию.

Более того, ожидается, что в 2024 году в Туле откроется молодежное пространство «Самовар» — отделение креативных индустрий Тульского колледжа культуры и искусства. «Важно не просто развивать народные традиции, а заниматься образованием в деле их сохранения», — заявила Рыбкина.

Ранее в ноябре сообщалось, что дни культуры финно-угорских и самодийских народов пройдут в Тюменской области. Мероприятия начнутся 24 ноября и будут длиться до 9 декабря.

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      Фариза Бацазова
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