Жители Макарова соберут новогодние подарки для одиноких пенсионеров

В Макарове по проекту «Серебряная елка» соберут подарки для одиноких пенсионеров

Жители Макаровского района Сахалинской области примут участие в благотворительном проекте «Серебряная елка», в рамках которого идет подготовка новогодних подарков для одиноких пожилых людей. Об этом сообщает KP.RU.

«Неравнодушным жителям предложили до 15 декабря принести в пункт сбора вещи, необходимые жителям старшего поколения в быту: теплые пледы, постельное белье, спортивные костюмы, продуктовые наборы. Позже организаторы сформируют подарочные наборы, завернут их в подарочную упаковку и передадут пожилым пенсионерам в преддверии новогодних праздников», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Пункт приема подарков организовали по адресу: улица 50 лет Октября, дом 32.

В октябре в Музее естественной истории Татарстана, расположенном на территории Казанского Кремля, открылась выставка народного творчества ветеранов и пенсионеров республики. Экспозиция включает множество работ, среди которых есть бижутерия, изделия из бисера и дерева, работы из керамики, картины, а также образцы лоскутного шитья.