58-летняя популярная актриса поделилась откровенным видео из душа

Популярная актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась откровенным видео из душа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 58-летняя знаменитость предстала перед камерой, обернув свое тело серым полотенцем. Видно, что на ней полностью отсутствует нижнее белье. Затем Херли приспустила часть изделия, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Поклонники оценили ролик звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Неплохо для женщины 58 лет», «Королева», «Горячо и просто великолепно!», «Самая красивая женщина в мире», «Перехватывает дыхание», — высказывались они.

Ранее Элизабет Херли снялась в откровенном образе и поделилась результатом с подписчиками. Тогда знаменитость позировала перед фотографом в блестящем бикини белого цвета с множеством серебристых пайеток. Телезвезду запечатлели в бассейне с распущенными волосами и макияжем в стиле smoky eyes.