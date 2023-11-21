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12:47, 21 ноября 2023Бывший СССР

Глава Евросовета прибыл в Киев

Глава Евросовета Мишель сообщил о прибытии в Киев

Фото: @CharlesMichel

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил в соцсети Х о прибытии в Киев.

«Приятно вернуться в Киев», — написал он.

О намерении политика посетить украинскую столицу ранее писало издание Politico. По словам источников, Мишель примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане Независимости в 2014 году.

В конце октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что обращение украинского лидера Владимира Зеленского встретили на заседании Европейского совета без интереса, чувствовалась «ужасная усталость» участников от обсуждений по Украине.

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      Варвара Кошечкина
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