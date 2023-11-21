Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:17, 21 ноября 2023Мир

Главу протестантской церкви Германии обвинили в сокрытии сексуального насилия

Лидера протестантской церкви Германии обвинили в сокрытии сексуального насилия

Фото: Detlef Heese / Globallookpress.com

Лидер протестантской церкви Германии Аннет Куршус в понедельник ушла со своего поста после того, как ее обвинили в сокрытии предполагаемого сексуального насилия, передает Barrons.

Отмечается, что обвинения в насилии были выдвинуты против бывшего коллеги Куршус в округе Зиген. Его разыскивает полиция.

Глава церкви отрицает какие-либо сведения о злоупотреблении и сокрытии, но заявила, что уходит в отставку, «чтобы предотвратить ущерб церкви».

5 октября 2021 года было опубликовано масштабное расследование, раскрывшее данные о том, что члены католического духовенства во Франции за 70 лет подвергли насилию более 200 тысяч детей. При этом они призывали их хранить молчание ради защиты репутации церковных учреждений. Согласно данным этого расследования, с 1950 по 2020 год во Французской католической церкви работали более трех тысяч насильников из 115 тысяч священников и других священнослужителей.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина осудили за отказ участвовать в СВО. Он не выполнил приказ командира и искал поддержки у сослуживцев

      Работник российского автосервиса сбыл на запчасти сданный в ремонт Mercedes

      Назван самый сексуальный в мире мужчина с лысиной

      Россиянин лишил жизни двухлетнюю дочь сожительницы и попал в тюрьму на 17 лет

      Рекордная результативная серия Панарина прервалась

      Главу протестантской церкви Германии обвинили в сокрытии сексуального насилия

      На лидера ультраправой партии Нидерландов напали с бутылкой пива

      Виктория Боня в прозрачном платье без белья попала на видео

      Стало известно об организации доставки беженцев на российско-финскую границу

      Ведущая Первого канала раскрыла особенности популярной у россиян страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости