Главу протестантской церкви Германии обвинили в сокрытии сексуального насилия

Лидера протестантской церкви Германии обвинили в сокрытии сексуального насилия

Лидер протестантской церкви Германии Аннет Куршус в понедельник ушла со своего поста после того, как ее обвинили в сокрытии предполагаемого сексуального насилия, передает Barrons.

Отмечается, что обвинения в насилии были выдвинуты против бывшего коллеги Куршус в округе Зиген. Его разыскивает полиция.

Глава церкви отрицает какие-либо сведения о злоупотреблении и сокрытии, но заявила, что уходит в отставку, «чтобы предотвратить ущерб церкви».

5 октября 2021 года было опубликовано масштабное расследование, раскрывшее данные о том, что члены католического духовенства во Франции за 70 лет подвергли насилию более 200 тысяч детей. При этом они призывали их хранить молчание ради защиты репутации церковных учреждений. Согласно данным этого расследования, с 1950 по 2020 год во Французской католической церкви работали более трех тысяч насильников из 115 тысяч священников и других священнослужителей.