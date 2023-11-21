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09:04, 21 ноября 2023Ценности

Хирург раскрыл пластические операции членов семьи Кардашьян-Дженнер

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хирург Эндрю Передо раскрыл пластические операции членов семьи Кардашьян-Дженнер. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail.

В первую очередь врач проанализировал изменения во внешности Хлои Кардашьян. По его предположениям, вмешательствам подверглись губы, нос, подбородок и область вокруг глаз. «Операции, которые она возможно делала, включали наполнители для коррекции скул и линии подбородка. Ее глаза выглядят так, как будто они немного приподняты», — объяснил Передо.

Затем специалист рассказал о Ким Кардашьян, которая, по его мнению, увеличила губы с помощью филлеров или трансплантации жира. Кроме того, он считает, что владелица бренда Skims сделала ринопластику и блефаропластику.

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Также он обратил внимание на Кендалл Дженнер. «Единственное, что я могу сказать, что бросается в глаза, — это ее нос. Я бы сказал, что он выглядит более изысканно, чем на фото 2009 года. Кроме того, создается ощущение, что она похудела в области подбородка, но трудно сказать, естественным образом или ей помогли филлеры», — рассказал Передо.

Вдобавок собеседник издания отметил Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер. «Я не вижу в фото Кортни особой разницы. Единственное, что я могу предположить, — это ринопластика. Также предполагаю, что она могла сделать инъекции, которые помогли ей сохранить моложавую внешность», — пояснил Передо и отметил, что Дженнер, в свою очередь, прибегла к липосакции челюсти, ринопластике и увеличению губ.

Что касается матери всех сестер, то Крис Дженнер сделала подтяжку лица и ринопластику. Среди прочего, Парадо выделил увеличение губ посредством наполнителя и коррекцию век для лифтинг-эффекта. «Она отлично выглядит для своего возраста, но ей определенно помогли в этом», — заключил хирург.

В октябре американская модель и актриса Джулия Фокс раскрыла детали неожиданного предложения экс-возлюбленного, рэпера Канье Уэста, которое он сделал во время их игры в UNO. Манекенщица рассказала, что тогда целый день играла в различные настольные игры вместе с музыкантом. Во время одной из партий он неожиданно предложил оплатить ей пластическую операцию по изменению формы груди.

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      Мария Винар
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