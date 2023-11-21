Летевшая из Сочи гинеколог спасла россиянку в самолете

Летевшей из Сочи в Петербург россиянке стало плохо во время полета

Летевшая из Сочи гинеколог помогла спасти россиянку в самолете. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, 23-летней пассажирке, следовавшей из популярного курортного города в Санкт-Петербург, стало плохо во время полета в понедельник, 19 ноября. По счастливой случайности на борту судна находились медики, которые оказали девушке своевременную помощь.

Одним из них оказалась главный врач петербургской частной клиники, гинеколог Дарья Бурмакина. «Вчера в самолете я реанимировала девушку, — рассказала она. — Не одна — на борту были еще терапевт и детский невролог».

Бурмакина сообщила, что россиянка потеряла сознание и не приходила в себя. «Мы взяли кислородный баллон и положили девушку в проход на пол, потихоньку она начала приходить в сознание», — добавила она.

Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось в Северной столице. После посадки девушку сразу передали медикам.

Ранее в ноябре два частных самолета SIAI-Marchetti S.211 с пассажирами на борту столкнулись в небе над Австралией. Авария произошла 19 ноября над водами залива Порт-Филипп, в 12 километрах от острова Морнингтон.