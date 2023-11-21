Любовник нанес ведущей «Русского радио» 247 ударов ножом и сел на 14 лет

В Москве суд дал 14 лет колонии убийце ведущей «Русского радио» Азовской

В Москве суд приговорил к 14 годам лишения свободы Владимира Маклакова, который расправился с подругой утром 3 января 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Жертвой мужчины стала ведущая «Русского радио Вологда» Анна Азовская, уточняет РИА Новости.

Суд установил, что мужчина в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко поссорился с 34-летней возлюбленной. Конфликт возник на почве личной неприязни. Маклаков взял клинок длиной 15 сантиметров и нанес женщине не менее 247 ударов в шею и тело. Она не выжила.

После этого мужчина набросился с угрозами на прибывших по вызову полицейских.

Маклаков должен выплатить родственнику подруги компенсацию в резмере 5 миллионов рублей.

О преступлении заявили соседи, услышавшие крики о помощи. Прибывшие по вызову полицейские выломали дверь и обнаружили квартиру в крови.

Маклаков был арестован 6 января. Мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.