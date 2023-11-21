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11:35, 21 ноября 2023Мир

МИД отреагировал на ограничения операций россиян в банках Израиля

В МИД РФ назвали дискриминацией ограничения на операции россиян в банках Израиля

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Ограничения на финансовые операции российских граждан в банках Израиля являются абсолютно неприемлемой дискриминацией, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Его цитирует РИА Новости.

«Это вопрос к израильским властям, но любые ограничения по национальному признаку — это дискриминация, которая неприемлема абсолютно», — сказал он.

О том, что крупные израильские банки начали ограничивать операции по счетам с ценными бумагами россиян, даже если у них есть израильский паспорт, сообщил основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман. Требование начать сегрегировать (обособлять) счета к кредитным организациям выдвинула одна из крупнейших клиринговых систем мира Euroclear.

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      Глеб Бажуткин
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