МИД России сообщил об охоте ВСУ на мирных жителей при помощи БПЛА

Посол МИД России Мирошник: ВСУ используют БПЛА для охоты на мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают охоту на мирных жителей при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом во время брифинга сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

«Еще одна тенденция последних недель — это массовое использование БПЛА со сбросом боеприпасов для "охоты" за мирными жителями», — сказал он.

Посол МИД отметил, что за одну неделю ВСУ применили беспилотники для ударов по около 20 мирным жителям в Донецкой народной республике, а также в Курской и Белгородской областях.

20 ноября российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над территорией Брянской области.