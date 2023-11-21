На Украине объявили персоной нон грата митрополита Молдавии

Молдавский депутат Цырдя: митрополит Владимир стал персоной нон грата на Украине

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир стал персоной нон грата на Украине из-за того, что состоит в синоде Русской православной церкви. Об этом объявил депутат от Социалистической партии Молдавии Богдан Цырдя в Telegram.

«Требуем от президента [Молдавии] Майи Санду поднять на встрече с [президентом Украины] Владимиром Зеленским вопрос об отмене статуса персоны нон грата для митрополита Владимира», — написал Цырдя, осудив попытки запугивания и дискредитации священнослужителя.

Он подчеркнул, что такое решение не могло быть принято без ведома молдавских властей. «Митрополит является Стражем Церкви, веры, православных ценностей. Так было, так есть и так будет», — заявил депутат.

Ранее на Украине люди в военной форме захватили монастырь Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Полиция приехала на место, но не предпринимала никаких действий, утверждали в епархии.