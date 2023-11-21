На Украине выявили ущерб на миллион долларов в воинской части

Аудит Минобороны Украины выявил ущерб на миллион долларов в воинской части

Служба аудита Министерства обороны (МО) Украины выявила в воинской части Черниговской области нарушения, которые принесли ущерб на 38,8 миллиона гривен (более миллиона долларов). Об этом пишет пресс-служба МО страны в Telegram.

«Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, чем существенно изменяли условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности», — говорится в публикации.

Уточняется, что наиболее масштабным из четырех нарушений стало безосновательное завышение стоимости приобретенных в прошлом году генераторов, которое повлекло 37,1 миллиона гривен убытков. Кроме того, действиям аудиторов во время проверки пытались помешать, добавили в Минобороны. В результате было начато уголовное производство.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал проверки всех направлений работы в ведомстве. Он рассказал, что будет бороться с коррупцией, а коррупционеров приравняют к террористам.

