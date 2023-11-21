Экономист дал прогноз о будущем рубля после укрепления

Экономист Беляев предсказал рост доллара до 92 рублей

Достаточно активное укрепление рубля по отношению к доллару — временное явление, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он предрек ослабление национальной валюты.

По словам экономиста, укрепление рубля связано с тремя группами причин. Во-первых, на изменение курса в фундаментальном порядке повлиял подъем российской экономики. Во-вторых, сыграли свою роль предпринятые правительством меры по увеличению предложения валюты на рынке.

Тем самым был увеличен спрос на рубль, что тоже повлияло на его укрепление. Правда, это конъюнктурный момент, который смахнул спекулятивный налет Михаил Беляев экономист

В-третьих, сработало то, что доллар дешевеет по отношению к другим валютам под влиянием проблем в американской экономике, перечислил аналитик. Он убежден, что этот фактор скоро прекратит свое действие, так как в США достаточно устойчивая экономика, и там не любят долго решать экономические проблемы.

Экспортеры же будут продолжать продавать валюту, но это оказывает лишь кратковременное воздействие, отметил Беляев. По его мнению, этот фактор уже начинает работать не как укрепляющий рубль, а как стабилизирующий.

«Пока еще у нас есть укрепление экономики под влиянием раскручивающегося военно-промышленного комплекса, национальных программ, но, если будет удерживаться жесткая кредитно-денежная политика Центробанка, то она в недалеком будущем сыграет свою негативную роль, и тогда укрепление рубля прекратится, и он опять начнет снижение по отношению к доллару. Это вопрос двух-трех месяцев. В течение этого времени рубль вернется на 90-93», — спрогнозировал собеседник «Ленты.ру».

Утром 20 ноября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился до 88 рублей.

Ранее руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман предсказал доллар по 85-88 рублей в ближайшую неделю.

