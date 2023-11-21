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10:30, 21 ноября 2023Силовые структуры

Осужденная из-за пожара в Кемерово гендиректор «Зимней вишни» вышла на свободу

Осужденная на 13,5 года гендиректор «Зимней вишни» Судденок вышла на свободу

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бывшая гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок, приговоренная к 13,5 года лишения свободы из-за пожара в торговом центре, вышла на свободу. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах и медицинской сфере Кемеровской области.

По данным издания, причиной стало состояние здоровья женщины. Как сообщают собеседники портала, у осужденной выявили заболевание, которое препятствует ее нахождению в местах отбывания наказания. Кроме того, по словам другого источника, Судденок вышла на свободу почти полтора месяца назад.

Приговоры фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово были вынесены в октябре 2021 года. Согласно решению судьи, виновные получили сроки от 5 до 14 лет колонии.

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