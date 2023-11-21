Mash: отравившиеся метадоном россияне начали жаловаться на провалы в памяти

Отравившиеся метадоном россияне пожаловались на провалы в памяти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На данный момент сотрудники Следственного комитета России проводят обыски у тех, кого ранее смогли допросить. При этом пока подробностей больше не приводится.

О массовом отравлении метадоном стало известно в понедельник, 20 ноября. По предварительным данным, они все употребили наркотик из одной партии. 21 ноября МВД сообщило о задержании троих граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, которые сбыли в Астрахани партию метадона, ставшим причиной отравления людей.

Позднее МВД показало видео допроса трех мигрантов, причастных к массовому отравлению наркотиками жителей Астрахани. На кадрах показаны паспорта и телефоны задержанных. Двое из них говорят, что приехали в Астрахань, чтобы сбыть наркотики.