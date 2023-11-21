Песков назвал главное для России в проведении спецоперации

Песков: для России в спецоперации главное — достигнуть своих целей

Для России в специальной военной операции (СВО) главным является достижение своих целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представителю Кремля задали вопрос, как в администрации президента расценивают ситуацию на Украине спустя десять лет после «майдана». Песков ответил, что это был силовой переворот, спонсируемый из-за рубежа, и это не является ни для кого тайной.

При этом он отметил, что для России главное — достичь свои цели.

«Для нас главное достигнуть своих целей. Для этого продолжается СВО», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги последних десяти лет украинской государственности. По его мнению, вероятность нового «майдана» на Украине становится все выше.