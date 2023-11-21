Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 21 ноября 2023Россия

Володин подвел итоги последних десяти лет украинской государственности

Спикер Госдумы Володин: неизбежность нового «майдана» на Украине приближается
СюжетНаселение России:
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Вероятность нового «майдана» на Украине становится все выше. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram, где он подвел итоги последних десяти лет украинской государственности.

«Евромайдан» начался на Украине 21 ноября 2013 года. Эти события обернулись трагедией для украинского народа, написал Володин.

К итогам избранного Киевом десять лет назад политического курса спикер Госдумы отнес потерю Украиной населения и территорий, а также крах экономики и традиционных ценностей.

«Красивые лозунги "майдана" и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа», — подчеркнул Володин. Власти страны завели ее в тупик, и заявивший об угрозе нового переворота Владимир Зеленский сосредоточил усилия на сохранении личной власти, добавил он. «Тем самым приближая неизбежность нового "майдана"», — заключил Володин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев проанализировал динамику изменения населения Украины и получил «совсем грустные цифры». Согласно приведенной им статистике, с 2021 по 2022 год число жителей Украины уменьшилось с 48,5 миллиона человек до «37 миллионов с небольшим, и половина лишь на бумаге». Имеющиеся данные свидетельствуют о векторе на распад государства, заключил Медведев.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина осудили за отказ участвовать в СВО. Он не выполнил приказ командира и искал поддержки у сослуживцев

      Запрет частным клиникам проводить аборты захотели ввести по всей России

      Работник российского автосервиса сбыл на запчасти сданный в ремонт Mercedes

      Назван самый сексуальный в мире мужчина с лысиной

      Россиянин лишил жизни двухлетнюю дочь сожительницы и попал в тюрьму на 17 лет

      Рекордная результативная серия Панарина прервалась

      Главу протестантской церкви Германии обвинили в сокрытии сексуального насилия

      На лидера ультраправой партии Нидерландов напали с бутылкой пива

      Виктория Боня в прозрачном платье без белья попала на видео

      Стало известно об организации доставки беженцев на российско-финскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости