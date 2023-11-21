Спикер Госдумы Володин: неизбежность нового «майдана» на Украине приближается

Вероятность нового «майдана» на Украине становится все выше. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram, где он подвел итоги последних десяти лет украинской государственности.

«Евромайдан» начался на Украине 21 ноября 2013 года. Эти события обернулись трагедией для украинского народа, написал Володин.

К итогам избранного Киевом десять лет назад политического курса спикер Госдумы отнес потерю Украиной населения и территорий, а также крах экономики и традиционных ценностей.

«Красивые лозунги "майдана" и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа», — подчеркнул Володин. Власти страны завели ее в тупик, и заявивший об угрозе нового переворота Владимир Зеленский сосредоточил усилия на сохранении личной власти, добавил он. «Тем самым приближая неизбежность нового "майдана"», — заключил Володин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев проанализировал динамику изменения населения Украины и получил «совсем грустные цифры». Согласно приведенной им статистике, с 2021 по 2022 год число жителей Украины уменьшилось с 48,5 миллиона человек до «37 миллионов с небольшим, и половина лишь на бумаге». Имеющиеся данные свидетельствуют о векторе на распад государства, заключил Медведев.