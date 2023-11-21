Песков назвал украинский Майдан спонсированным из-за рубежа переворотом

Песков: украинский Майдан был силовым переворотом, спонсированным из-за рубежа

Украинский Майдан был силовым переворотом, спонсированным из-за рубежа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы называем это "майдан", на самом деле - это был переворот, это был силовой переворот, который спонсировался из-за рубежа. Вещи нужно называть своими именами», — сказал Песков.

О том, что протесты финансировались из-за рубежа, прямо и косвенно признались представители иностранных государств, что тоже «ни для кого не тайна», добавил пресс-секретарь президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его данным, в стране готовится «Майдан-3». Он утверждает, что его организацией занимается Россия.

По словам Зеленского, «Майдан-3» должен состояться до конца 2023 года и его итогом, согласно плану организаторов, является смена президента.