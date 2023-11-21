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13:36, 21 ноября 2023Мир

Песков рассказал о деталях выступления Путина на саммите БРИКС

Песков: речь Путина на саммите БРИКС будет открытой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кремль опубликует выступление российского лидера Владимира Путина на внеочередном саммите БРИКС по конфликту между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я думаю, что будет краткое вступительное слово и выступление президента ЮАР [Сирила] Рамафосы. Я не знаю, в каком объеме они сделают само выступление Рамафосы открытым. Но что касается выступления президента Путина, то оно будет доступно, и мы сделаем его открытым», — рассказал Песков.

Он также отметил, что по итогам внеочередного саммита с выступлениями глав государств будет принято совместное заявление. Встреча пройдет по инициативе ЮАР, которая председательствует в объединении, в формате видеоконференции.

Ранее Путин высказался о возможности включения Франции в БРИКС. Во время дискуссии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума глава государства отметил, что, если Париж этого хочет, он может оставить заявку о вступлении в объединение.

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      Максим Габриелян
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