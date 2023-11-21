Внутренности портативной консоли Sony показали на видео

Sony PlayStation Portal получила слабый процессор Snapdragon 662

Блогер под ником Jacob R показал внутренности портативной консоли Sony PlayStation Portal. Ролик опубликован на YouTube.

По словам энтузиаста, устройство не имеет видимых винтов, поэтому для его демонтажа нужно снять пластиковые накладки на контроллерах. Также необходимо отсоединить триггеры. Блогер отметил, что на данном этапе процесс разборки девайса не вызвал у него сложностей.

Специалист получил доступ к внутренним деталями PlayStation Portal, отметив, что устройство базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 662, выпущенном в 2019 году. Данный чип считается относительно слабым, поэтому производительность устройства Portal находится на уровне недорогих смартфонов.

Jacob R также заметил, что даже для замены аккумулятора придется разобрать почти весь девайс целиком, так как батарея приклеена к материнской плате. Дисплей Portal также вклеен в корпус.

PlayStation Portal — приставка для стриминга игр от Sony. Оцененный в 199 долларов девайс не работает автономно: для запуска игр необходимо подключение к консоли PlayStation 5.

Sony анонсировала компактную приставку для стриминга PlayStation Portal в конце августа. Гаджет получил восьмидюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080 пикселей и частотой 60 герц и контроллер DualSense.