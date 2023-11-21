Потерпевшие по делу Треповой заявили иски на два миллиона рублей

Потерпевшие по делу Дарьи Треповой потребовали от нее около 2 миллионов рублей

Потерпевшие по делу Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) требуют от нее около двух миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Потерпевшие заявили иски на соответствующую сумму.

Ранее стало известно, что 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге планирует рассмотреть дело обвиняемой в терроризме Треповой до конца 2023 года. Такой срок установлен на случай, если не произойдет непредвиденных обстоятельств, например болезни участников процесса.

Теракт по указанию украинских кураторов против военкора был совершен 2 апреля в одном из кафе Петербурга. По версии следствия, обвиняемую Трепову снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки и отправили на встречу с Татарским со статуэткой, начиненной взрывчаткой. В результате взрыва корреспондент не выжил, а еще 52 человека получили ранения.