Приказавшему расстрелять мирных жителей морпеху ВСУ дали пожизненный срок

Морпеха ВСУ Свинарчука осудили пожизненно за приказ убить 37 жителей Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к пожизненному заключению украинского военнослужащего Александра Свинарчука, отдавшего приказ расстрелять 37 мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Свинарчука признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти, в покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Судом установлено, что в период с 28 февраля по 9 апреля 2022 года 28-летний командир инженерно-технической роты группы инженерно-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в Мариуполе, отдавал приказы об убийстве мирных жителей. В результате этого подчиненные ему военнослужащие расстреляли 37 человек, из которых 21 погиб на месте.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 12 годам лишения свободы военнослужащего ВСУ Владимира Орла, жестоко избившего жителя Мариуполя.