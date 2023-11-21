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20:44, 21 ноября 2023Силовые структуры

Против поставивших на колени подростков россиян возбудили дело

В Москве следователи возбудили дело против мужчин, поставивших на колени детей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении двоих мужчин, которые поставили на колени и избили компанию подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Они проходят обвиняемыми по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Их личности уже установлены. В ближайшее время мужчин доставят в подразделение московского СКР для проведения следственных действий.

19 ноября в районе Западное Дегунино на севере Москвы двое мужчин, проживающих на Базовской улице, подошли к группе подростков, которых заставили встать на колени и извиниться за свои игры. При этом в руках один из мужчин держал палку, которой несколько раз ударил мальчика.

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      Варвара Митина
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