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14:03, 21 ноября 2023Бывший СССР

Путин встретился с президентом Таджикистана

Путин обсудит с президентом Таджикистана Рахмоном ситуацию в Афганистане

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе переговоров стороны планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сфере, аспекты стратегического партнерства, региональную и международную повестку.

Как уточняет ТАСС, на встрече планируется также обсудить вопросы безопасности, в том числе ситуацию в Афганистане. «Отдельное внимание будет уделено актуальным региональным проблемам, включая ситуацию в Афганистане», — цитирует агентство материалы подготовки ко встрече.

Ранее сообщалось, что Рахмон прибыл с официальным визитом в Москву. Президента Таджикистана пробудет в России с визитом 21-22 ноября. Руководитель пресс-службы президента Таджикистана Абдуфаттох Шарифзода отметил, что глава государства встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. «Встречи пройдут в узком и расширенном составах», — уточнил он.

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      Варвара Кошечкина
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