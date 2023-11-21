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10:27, 21 ноября 2023Из жизни

Бутылку редчайшего виски продали за рекордные 232 миллиона рублей

The Guardian: бутылку шотландского виски Macallan продали за рекордные £2,1 млн

Фото: Wiktor Szymanowicz / Future Publishing via Getty Images

В Великобритании бутылку редчайшего виски Macallan продали за рекордные 2,1 миллиона фунтов стерлингов (232 миллиона рублей). Об этом сообщает The Guardian.

Шотландский виски был продан на аукционе Sotheby's в Лондоне. Эксперты оценивали его в сумму от 750 тысяч до 1,2 миллиона фунтов стерлингов, однако итоговый результат торгов превысил эти ожидания почти вдвое. Напиток был изготовлен в 1926 году и 60 лет настаивался в дубовой бочке. В 1986-м партию разлили в 40 бутылок.

Особой ценности проданному виски, помимо возраста, добавила этикетка, дизайн которой разработал итальянский художник Валерио Адами в 1993 году. Он сделал всего 12 этикеток для виски Macallan. Лот Sotheby’s установил новый мировой рекорд цены на виски. Прошлое достижение продержалось с 2019 года. Тогда бутылка виски Macallan из той же партии ушла с молотка за 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

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Бренд Macallan был основан в 1824 году в Шотландии. Его создал фермер Александр Рид, который одним из первых в регионе приобрел официальную лицензию на производство виски и арендовал участок земли в округе Мори для обустройства винокурни.

Ранее сообщалось, что в конце ноября на аукцион выставят 24 бутылки виски, изготовленного в 1833 году. Его нашли в шотландском замке Блэр почти год назад и немедленно окрестили «самым старым в мире».

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      Никита Савин
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